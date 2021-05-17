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الحكومة: تصنيع لقاح استرازينيكا في مصر الفترة المقبلة بمصانع فاكسيرا

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر. ، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وأشارت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، خلال الاجتماع إلى الاتصال الهاتفى الذى تم مع رئيس "منظمة الصحة العالمية" بالأمس، والذى أكد خلاله دعم المنظمة لكافة الخطوات التى تتخذها مصر لتوفير اللقاحات لمختلف المواطنين.
 
وتطرقت الوزيرة إلى ما يتم من تنسيق مع مختلف المسئولين المعنيين، وذلك سعيًا لتصنيع لقاح"استرازينيكا" فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر.

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