منع الصحفيين من تغطية مباراة الترسانة والداخلية بالقسم الثاني

قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة الترسانة والداخلية بمنع الصحفيين من حضور المباراة من أجل التغطية الإعلامية للقاء الذي يقام بالجولة الثانية والعشرون لمنافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني .



وأبدى الصحفيين والإعلاميين استياءهم من قرار الأمن بمنعهم من الدخول والقيام بعملهم مما اضطرهم للتواجد خارج الملعب للمتابعة من خلف الاسوار .