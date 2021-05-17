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منع الصحفيين من تغطية مباراة الترسانة والداخلية بالقسم الثاني

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة الترسانة والداخلية بمنع الصحفيين من حضور المباراة من أجل التغطية الإعلامية للقاء الذي يقام بالجولة الثانية والعشرون لمنافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني .

وأبدى الصحفيين والإعلاميين استياءهم من قرار الأمن بمنعهم من الدخول والقيام بعملهم مما اضطرهم للتواجد خارج الملعب للمتابعة من خلف الاسوار .

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