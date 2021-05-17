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شاهد التركية هاندا ارتشيل في أحدث ظهور لها

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
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نشرت الممثلة التركية هاندا ارتشيل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 
وظهرت هاندا ، في الصورة بإطلالة جريئة وهي تلتقط صورة سيلفي مما اثار اعجاب متابعيها.


يذكر أن نشر الممثل التركي كرم بورسين صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة التركية هاندا ارتشيل وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 
وظهر كرم في الصورة وهو مع هاندا في قارب في البحر من جزر المالديف مما اثارت الصورة الجدل حولهما.

 
وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا لوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل  “أنت اطرق بابي” إلا أن الإشارات من هذه الرحلة التي يقضيانها سويًا تشير إلى عكس ذلك.


وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهم  عند عودتهم من المالديف و هم يد بيد في المطار .

يذكر أن نشر كل منهما صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف ، وهو الأمر الذي أثار الجدل و التساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل إن لم يكن بينهما أي علاقة.

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