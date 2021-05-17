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ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما 11 كيلو مخدرات بالقليوبية

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم الإثنين، من ضبط عنصرين شديدي الخطورة من المطلوبين أمنيا من تجار المخدرات والسلاح خلال حملة أمنية موسعة بشبرا، وطوخ، وبحوزتهم كيلو هيرويين وشادو، و10 كيلو بانجو مخدر، وأسلحة نارية وطلقات ومبالغ مالية.

تحررت المحاضر اللازمة، وأمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة وطوخ بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بضبط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال الإتجار في المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية في شبرا الخيمة، وطوخ، وبحوزتهما كميات من المخدرات والسلاح.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث لفحص الواقعتين
في قسم ثان شبرا الخيمة، تمكن المقدم حازم خيال رئيس مباحث القسم من ضبط "إسلام.ه" 21 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتي سرقة، وبحوزته 750 جرام شادو، و250 جرام هيرويين، و4500 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بالتحريات أكد صحتها، واعترف بحيازة المخدرات لتوزيعها على عملائه بنطاق شبرا الخيمة من المدمنين وتجار التجزئة، وأن المبالغ المالية بحوزته حصيلة تجارته الاثمة والتليفون المحمول لتحديد موعد ومكان تسليم المخدرات لعملائه.

وفي طوخ تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبط "حماده.م" وشهرته أبو رزق 41 عاما، بقرية ميت كنانة دائرة المركز، والسابق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وسلاح وبحوزته بندقية ألية و10 كيلو بانجو و19 طلقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، والسلاح لحماية تجارته الأثمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث وتحريز المضبوطات.

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