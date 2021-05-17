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سيد عبد الحفيظ يعترف بتراجع مستوى الأهلي

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:29 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
الفجر الرياضي
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أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأحمر قادر على استعادة مستواه في الفترة القادمة.

وتفوق الأهلي على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة في ملعب السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لإذاعة "شعبي اف ام" اليوم: "لعبنا الكثير من المباريات المتتالية وهو أمر يؤثر بشكل كبير على المستوى خاصة في ظل عدم الراحة لكن الأهلي واللاعبين يتحملون المسئولية".

وتابع: "نعاني من نقص في اللاعبين بسبب الإصابة والفريق غير مكتمل دائما لكن النتائج الجيدة أهم الآن من المستويات في ظل تلك الظروف".

ويرحل الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع النهائي من دوري الأبطال.

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سيد عبد الحفيظ رياضة بسبب الإصابة

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