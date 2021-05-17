تعرف على موعد الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، عن إجراء الامتحانات التكميلية لطلاب الصف الثاني الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، بدءا من غدٍ الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021، ولمدة 3 أيام، على تنتهي الإمتحانات يوم الخميس القادم الموافق 20 مايو 2021م، للمتخلفين عن أداء امتحان شهر إبريل، أو أدوا الامتحان ولم يحصل الطالب على 25 % من الدرجة العظمي للمادة، أو 50 % من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وللطالب أن يختار من مواد الورقة الامتحانية التي تجعله يجتاز درجة الإجابة.

وتجرى الامتحانات داخل 131 لجنة في 9 إدارات تعليمية، للطلاب المتغيبون عن إمتحانات شهر أبريل، أو الذين لم يحصل الطالب على 25 % من الدرجة العظمي للمادة، أو 50 % من درجات النهاية العظمي، لمجموع الورقة الامتحانية، وبذات القواعد التي أجريت في الامتحانات الأولى، وتحت إشراف الإدارة التعليمية بكل مركز والتوجيه الفني بمعرفة إدارة المدرسة.

والإمتحانات عبارة عن 15 سؤال لكل مادة منفصلة بنوعية الإختبارمن متعدد طبقًا للكتاب الدوري رقم ( 9 ) بتاريخ 24 3 2021، والكتاب الدوري رقم ( 11 ) بتاريخ 5 5 2021م، ويكون بواقع ثلاث مواد يوميًا، وتبدأ لجان الإمتحانات أعمالها في تمام الساعة 30: 8 صباحًا.

وكانت مديرية التربية والتعليم انتهت من تجهيز جميع اللجان الخاصة بالامتحانات، وأتمت أعمال الرش والتعقيم والتطهير وإتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

