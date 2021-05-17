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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في حريق مصنع المطرية

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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استعجلت النيابة العامة اليوم الاثنين، تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي نشب داخل مصنع فوانيس بالمطرية، للوقوف علي ظروفه وملابساته فضلا عن تقرير بحجم الخسائر الناجمة جراء الحريق، والتي قدرت وفقًا للاحصاء الأولي بملايين الجنيهات، كما تنتظر التقرير الطبي الخاص بالمصابين لإرفاقه بملف التحقيقات، وتقرير الحماية المدنية التي تصدت للنيران وتمكنت من السيطرة عليها.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفاده اندلاع حريق ضحم في مصنع فوانيس، بمنطقة المطرية، وأصابة 11 عامل داخل المصنع وعلي الفور تم الدفع بـ 8 سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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