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حقائق صادمة عن قدرات الجمل العجيبة.. اكتشفها

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:23 م
جمل - صورة أرشيفية
جمل - صورة أرشيفية
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تعتبر الجمال من الحيوانات ذات القدرات العجيبة، لأنها تتحمل المعيشة في الصحراء، حيث ارتفاع درجة الحرارة وقلة الماء والغذاء، حيث أن عين الجمل مزودة بصفين من الرموش الطويلة للوقاية من الحصى والرمال المتطايرة، ونقدم لكم في السطور التالية معلومات صادمة عن قدرات الجمل العجيبة.

كما يتملك الجمل سنام يخزن الدهون، حيث يقوم بحرقها خلال فترة الحرمان من الطعام، وتتحول الدهون إلى طاقة تمده باحتياجاته.

وخُف الجمل مخزن للماء، حيث تعمل أنسجة الخف على حفظ الماء في صورة سلاسل تلتف كالجديلة، وعند الحاجة إلى الماء يقوم الدم بامتصاص الماء من الخف.

والجمل له القدرة على شرب ماء البحر، حيث إن الكُلى عنده تخلصه من الأملاح الزائدة! 

والجمل يشرب بغزارة حوالي 18 لتر ماء إذا عطش، حيث يخزن معظمها!

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