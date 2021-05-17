عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع صن داونز الجنوب أفريقي لضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان سيرينو قد طلب الحصول على زي المالي أليو ديانج عقب مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.





وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، أن سيرينو خارج حسابات الفريق الأحمر في الصيف المقبل، بعد اعتراض أحد أعضاء لجنة التخطيط على ضم اللاعب لعدة أسباب من بينها أن سن الأوروجواياني تخطى الـ30 عاما.





وأوضح، أن إدارة التعاقدات بالفريق الأحمر استقرت على الصفقات الصيفية في الميركاتو القادم وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.





ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يي المباراة المقرر لها السبت القادم الموافق 22 الجاري ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



