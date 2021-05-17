إيبارشية أبوقرقاص تقرر تمديد العمل بالتدابير الاحترازية

قررت إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا فيلوباتير، أسقف أبوقرقاص وتوابعها، تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية لمجابهة فيروس "كورونا"، حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وقرر الأنبا فيلوباتير استمرار إقامة القداسات بكنائس الإيبارشية شريطة ألا تزيد نسبة المشاركين بالقداس عن 25% من سعة الكنيسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن تطبق نفس الإجراءات علي صلوات الخطوبات والأكاليل، وأن يسمح بإقامة صلوات الثالث للمتوفين بالكنائس بحضور 25% من سعة الكنيسة.

كما قرر الأنبا فيلوباتير أن تقام صلوات الحميم "للمواليد الجدد" وتبريك المنازل بمشاركة كاهن واحد فقط مع أفراد الأسرة صاحبة الحدث فقط دون مدعوين.

وأنهي الأنبا فيلوباتير قراراته بتمديد تعليق خدمات التربية الكنسية والاجتماعات المسائية وكافة الأنشطة الخارجية بما فيها الرحلات، الخلوات، المؤتمرات، الأيام الروحية، وحتي يوم 31 مايو الجاري، ثم يعاد تقييم الأمر وقتها وإصدار بيان جديد.

يشار أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تابع جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة والصيانة الدورية لاعمدة الانارة.

وتابعت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – ديرمواس – بني مزار – وملوي – العدوة)، مدى الالتزام التام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، حيث حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 5 مخالفات لمحال تجارية لاختراق مواعيد الغلق المحدد، بالإضافة لتحرير 10 غرامات فورية لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من تحرير 7 غرامات فورية لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية.

