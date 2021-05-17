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إيقاف إبراهيم حسن مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مباراتين، وتغريمه ٢٠ ألف جنيه للسلوك الغير الرياضي، خلال مباراة فريقه امام طلائع الجيش.

كما قررت اللجنة إيقاف خالد متولي وعمار حمدي وأحمد نبيل، لاعبي الاتحاد مباراة واحدة لحصولهم على الإنذار الثالث.

وعاقبت اللجنة أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بالايقاف مباراتين وتغريمه ١٠ الاف جنيه، بسبب طرده للخشونة المتعمدة مع الخصم، خلال مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

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