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كشف لغز العثور على جثة متعفنة وسط الزراعات بالمنيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا في كشف ملابسات العثور علي جثة شاب متعفنة وملقاة داخل زراعات القمح بقرية أبو العباس التابعة لمركز بني مزار في شمال المحافظة.

إذ تبين أن المتوفي تناول سما للتخلص من حياته لأنه يعاني من اضطرابات نفسية. تبين أن الجثة لشخص يدعي "علي.ج.ا"، 27 عاما، عامل زراعة، مقيم بقرية أبو العباس محل الواقعة، وقد تغيب عن منزله منذ ثلاثة أسابيع كاملة، ويعاني من إضطرابات نفسية، لرفض أهلة سفره للعمل بالخارج، وقد تناول المتوفي سمًا عن طريق مشروب عصير للتخلص من حياته أثناء تواجده داخل زراعات القمح. وقد عثر أهالي قرية أبو العباس على جثته متعفنة داخل زراعات القمح وفي شكل غير حميد للغاية.

وأكدت التحريات التي أجريت بمعرفة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا وتحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، عدم وجود شبهه جنائية، وإصابة العامل باضطرابات نفسية.

وقد تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام، وعرضها على الطب الشرعي لإصدار التقرير الطبي الخاص بالجثة. كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية أبو العباس بمركز بني مزار بالعثور على جثة مزارع متعفنة داخل زراعات القمح بالقرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة، ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث باستعجال التحريات ومعرفة أسباب وظروف الوفاة.

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