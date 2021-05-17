جربي المكياج الخفيف في يوم خطوبتك لتحصلي على إطلالة رئعة

يقدم موقع "لافام" عزيزتي في السطور التالية مكياج مناسب للخطوبة يمكن إعتمادة هذا العام لإطلالة مناسبة في يوم خطوبتك.





مكياج خطوبة خفيف مع الألوان النود





إنّ أسهل طريقة لاعتماد المكياج الناعم، هو اختيار الألوان النود، مع لمسات بسيطة من الدرجات البرونزية المميزة، والذي يركز على أحمر الشفاه بدرجات البيج، مع ظلال الجفون بالألوان الترابية الناعمة، ومن الممكن أن تعتمدي مع هذا اللوك أيلاينر يُبرز جمال عينيكِ، من دون سحبة مبالغ فيها، مع كونتور واضح يحدد ملامح الوجه.





مكياج خطوبة ناعم مع العيون الميتالك





عندما نتحدث عن مكياج خطوبة ناعم، بعض الصبايا يتوقعن بالخطأ أنه لا يمكن لهنّ اعتماد اللمسات الميتالك، إلا أنّ هذه الصيحة تبدو مميزة للغاية مع درجات الألوان الناعمة، اعتمديها بالألوان الذهبية مع ظلال الجفون البيج، و أحمر الشفاه الورود، أو النود.





مكياج خطوبة ناعم مع العيون السموكي





إذا كنتِ تمتلكين عيونًا بنية فاتحة، فحتمًا ستحبّين إبراز جمالها ولونها بمكياج عيون سموكي، لهذا يمكنكِ اختيار الألوان البنية الداكنة لعمل هذا اللوك، مع ظل الجفون السفلي باللون البني، وسوف تستخدمين كونتور خفيفًا، مع أحمر الشفاه فاتح غلوس ليكتمل اللوك الصيفي.





مكياج ناعم مع لمسات الهايلايتر للمسة مميزة بحفل خطوبتِك





لعروس الصيف لمسة من الهايلايتر سوف تضيء وجهكِ وتُبرز جمالها، بخاصة وإن كنتِ ستختارين الألوان البرونزية الهادئة، جربيها مع ظلال الجفون البيج والأيلاينر المسحوب، ضعيه فوق عظمتَيْ الخد والحواجب، وفوق الأنف، لاطلالة متكاملة.