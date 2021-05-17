Advertisements

إنجاز جديد.. كيف احتلت مصر المرتبة 30 عالميا في النشر العلمي؟

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
يحظى قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التي تحرص على إقامة مشروعات علمية عدة، تتضمن تطوير الجامعات المصرية، وكلياتها المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على جودة التعليم الجامعي، وتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج.

كما تسعى الدولة المصرية إلى إنشاء عدد من الجامعات، حيث تستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.

وإلى جانب مشروعات تطوير التعليم العالي، تهتم الدولة بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.

وقد أسفرت جهود مصر في مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، عن تحقيق إنجازات علمية عدة، منها تقدم ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي، إلى جانب تقدم مصر في النشر العلمي في مؤشر Scimago.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، كيف احتلت مصر المرتبة الـ30 عالميا في النشر العلمي في مؤشر Scimago.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الـ30 عالميا، مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية المهمة في تصنيف الدول، وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.

واحتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى قارة إفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الإفريقية بـ32323 بحثًا دوليا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثًا، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.

تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، على النحو التالي:

- في مجال العلوم الزراعية والبيولوجية، احتلت مصر المرتبة 22 عالميا بدلا من المرتبة 28.

- في مجال الكيمياء، أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلا من المرتبة 22.

- في مجال الطاقة، احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت في المرتبة 24.

- في مجال العلوم الهندسية، احتلت مصر المرتبة 23، بعدما كانت في المرتبة 28.

- في مجال العلوم الطبية، احتلت مصر المرتبة 25، بعدما كانت في المرتبة 27.

- في مجال العلوم الفيزيائية، احتلت مصر المرتبة 30، بعدما كانت في المرتبة 33.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ أقل من نصف ساعة

بعد الازمه الأخيرة إدوارد يدعم محمد سامي بهذه الكلمات

منذ ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ 40 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

زلزال مدوي في برشلونة بعد خسارة لقب الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إنجاز جديد.. جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف Scimago الإسباني

"التعليم العالي" تضع خطة للارتقاء بمكانة الجامعات في التصنيفات العالمية

وزير التعليم العالي يشيد بتقدم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية

"170 اتفاقية ومذكرة تفاهم".. حصاد جامعة القاهرة لعام 2019

إنجازات جامعة القاهرة ترد على خروجها من مسابقة "الأفضل" بذكرى تأسيسها

التعليم العالي: مصر تتقدم 4 مراكرز في تصنيف Scimago الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

02:00 م

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

03:06 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله