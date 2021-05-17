إنجاز جديد.. كيف احتلت مصر المرتبة 30 عالميا في النشر العلمي؟

يحظى قطاع التعليم العالي، والبحث العلمي، باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، التي تحرص على إقامة مشروعات علمية عدة، تتضمن تطوير الجامعات المصرية، وكلياتها المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على جودة التعليم الجامعي، وتأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج.



كما تسعى الدولة المصرية إلى إنشاء عدد من الجامعات، حيث تستهدف وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، كما تستهدف الوزارة أن تكون في مصر 100 جامعة بحلول عام 2030.



وإلى جانب مشروعات تطوير التعليم العالي، تهتم الدولة بالبحث العلمي، على النحو الذي يساهم في تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمي، ونبوغ عدد من المصريين في المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها في مختلف دول العالم.



وقد أسفرت جهود مصر في مجال التعليم العالي، والبحث العلمي، عن تحقيق إنجازات علمية عدة، منها تقدم ترتيب الجامعات في التصنيف العالمي، إلى جانب تقدم مصر في النشر العلمي في مؤشر Scimago.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، كيف احتلت مصر المرتبة الـ30 عالميا في النشر العلمي في مؤشر Scimago.



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي.



وأشار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إلى أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الـ30 عالميا، مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مؤشر Scimago يعد من المؤشرات الدولية المهمة في تصنيف الدول، وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.



واحتلت مصر المرتبة الأولى على مستوى قارة إفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الإفريقية بـ32323 بحثًا دوليا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثًا، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.



تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، على النحو التالي:



- في مجال العلوم الزراعية والبيولوجية، احتلت مصر المرتبة 22 عالميا بدلا من المرتبة 28.



- في مجال الكيمياء، أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلا من المرتبة 22.



- في مجال الطاقة، احتلت مصر المرتبة 21 بعدما كانت في المرتبة 24.



- في مجال العلوم الهندسية، احتلت مصر المرتبة 23، بعدما كانت في المرتبة 28.



- في مجال العلوم الطبية، احتلت مصر المرتبة 25، بعدما كانت في المرتبة 27.



- في مجال العلوم الفيزيائية، احتلت مصر المرتبة 30، بعدما كانت في المرتبة 33.

