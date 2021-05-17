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شهيدان و10 جرحى في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت أنباء واردة من غزة عن استشهاد شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي عنيف.

 

وبحسب المعلومات استهدف هذا القصف مقر وزارة الأوقاف في غرب غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

 

هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

 

وقد أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الإثنين، استهداف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية.

 

وقبلها استهدفت الكتائب كريات ملاخي، وقاعدة التنصت 8200 (أوريم)، كما جددت قصف نتيفوت برشقات صاروخية.

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