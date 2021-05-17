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17 قطعة أرض لإقامة مشروعات مختلفة.. مصر تواصل إعمار المدن الجديدة

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية، إعمار المدن الجديدة، التي تم تدشينها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسع للزيادة السكانية التي تشهدها مصر، وتوفر الحياة الكريمة والآمنة للمصريين، وخصوصا الفئات التي عانت من التهميش، والتي تقطن المناطق غير الآمنة، والوحدات السكنية والعمارات الآيلة للسقوط.

وتقوم الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، بإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات، ثم إقامة المشروعات الخدمية، والأنشطة العمرانية، التي تساهم في إعمار تلك المدن، حتى يتمكن المصريون من السكن بها، ونقل حياتهم إليها، بعيدا عن زحام المدن القديمة في مختلف المحافظات.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تحركات هيئة المجتمعات العمرانية، لإعمار المدن الجديدة:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 17 قطعة أرض في 10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة، لإقامة المدارس والحضانات والأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والطبية والترفيهية.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وجاءت قرارات التخصيص على النحو التالي:

- تم تخصيص قطعتي أرض، بمساحة 11197 مترا مربعا، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، ونشاط إدارى، في مدينة القاهرة الجديدة.

- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 11027 مترا مربعا، لإقامة مدرسة، وحضانة، في مدينة الشروق.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 462 مترا مربعا، بنشاط تجاري إداري، في مدينة دمياط الجديدة.

- تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 43866 مترا مربعا، لإقامة نشاط تجاري إداري، ونشاط صناعي، في مدينة أكتوبر الجديدة.

- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 4949 مترا مربعا، لإقامة نشاط تجاري إداري، في مدينة بدر.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 997 مترا مربعا، بنشاط طبي، في مدينة الشيخ زايد.

- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 11208 مترات مربعة، بنشاط تجاري إداري، ونشاط صناعي، في مدينة برج العرب الجديدة.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4700 متر مربع، بنشاط تجاري إداري، في مدينة سوهاج الجديدة.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4266 مترا مربعا، بنشاط تجاري إداري، في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

- تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 7411 مترا مربعا، لإقامة مستودع بناء، ونشاط ترفيهي، في مدينة قنا الجديدة.

- وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص مبنى السوق التجاري بالمجاورة الثانية بالحي الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لصالح وزارة العدل، لاستخدامه مبنى محكمة.

- وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 19 فدانا بمنطقة المقابر جنوب طريق العين السخنة، بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مقابر.

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