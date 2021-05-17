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رئيس جامعة سوهاج ونائبة يتفقدان كلية العلوم بعد استئناف الدراسة

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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استئنف الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، متابعة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ م، وذلك بعد انتهاء أجازه عيد الفطر المبارك.
رافق رئيس الجامعة فى تلك الزيارة الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل القائم بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتورة لبني عبد المحسن رئيس قسم الكيمياء.
جدير بالذكر انه توجه رئيس الجامعة لمتابعة سير انتظام الدراسة بكلية العلوم، حيث تفقد المعامل الدراسية بأقسام الكيمياء، الجيولوجيا، الحيوان، والنبات والميكروبيولوجي، كما تأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة ضد انتشار فيروس كورونا، من تقليل الكثافة الطلابية بالمدرجات والقاعات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية

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