أعلن النصر السعودي اليوم الإثنين تعاقده مع المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاث سنوات.



وقال حساب النصر على تويتر "وقعت إدارة نادي النصر⁩ رسميا مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات".



ونشر النادي مقطع فيديو لتاليسكا البالغ عمره 27 عاماً يمسك فيه قميص النصر ويضحك قبل قوله "أنا نصراوي.. تاليسكا".



وبدأ تاليسكا مسيرته في باهيا البرازيلي قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في 2014، ليخوض بعدها موسمين على سبيل الإعارة في بشيكطاش التركي بين عامي 2016 و2018.



وانتقل بعدها إلى قوانغتشو إف.سي الصيني في 2019 بعد موسم على سبيل الإعارة، ومنه إلى النصر الذي يحتل المركز الخامس برصيد 42 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.