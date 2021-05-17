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عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:45 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، عن موقف التونسي علي معلول من المشاركة في مباراة الإياب أمام الفريق الجنوب أفريقي.

وأكد المصدر أنه من المستحيل أن يشارك معول بشكل أساسي في المباراة، حتى كبديل من الصعب حصوله على جزء صغير بسبب عدم الجاهزية الكاملة للاعب.

وأضاف، أن معلول حتى هذه اللحظة لن يشارك في التدريبات الجماعية بالشكل الكامل، وسفره مع الفريق لجنوب أفريقيا مجرد تجهيز لمباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها 28 مايو الجاري.

وحقق الأهلي فوزا مهما على صن داونز بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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