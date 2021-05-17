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تعرف على حفل سلطان الطرب جورج وسوف المقبل

الإثنين 17/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يطل المطرب جورج وسوف في حفل بث مباشر عبر منصة شاهد VIP، العاشرة من مساء الخميس، بتوقيت السعودية في إطار التعاون بين الهيئة العامة للترفيه وروتانا للصوتيات والمرئيات والمكتب الفني في مجموعة MBC.


يأتي التعاون بين هيئة الترفيه السعودية مع روتانا والمكتب الفني في MBC في إطار برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصريًا عبر شاهد VIP لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي تحت شعار "مكملين معاكم".


كان آخر أعمال سلطان الطرب الفنية، بالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز هو أغنية "ياه على الزمن" باللهجة المصرية، بعدما كانا اتفقا على إنتاج عمل فني موسيقي بعد عقد عدة جلسات عن بعد واتصالات هاتفية، وقَّع الطرفان عقد تعاون لإنتاج أغنية وفيديو كليب "ياه عالزمن"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى شكر، والفيديو كليب بتوقيع المخرج المبدع فادي حداد.


وسجَّل جورج الأغنية في استوديوهات هادي شرارة، متمنيًا أن تعجب محبيه وأن تكون بداية تعاون مميز مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، ويعمل المخرج على إعداد "ستوري بورد" لمناقشتها مع فريق عمل جورج وسوف، ورئيس شركة الإنتاج على ان تكون فكرة الفيديو كليب خارجة عن المألوف.


من ناحية أخرى، شارك جورج وسوف والملقب من قبل عشاقه بسلطان الطرب متابعيه على موقع إنستجرام بوصلة تمرينات صباحية من داخل الجيم مثلما ظهر خلال الفيديو الذى بدا فيه وهو يمارس التمرينات تحت شعار النشاط الصباحى كما علق على الفيديو.

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سلطان الطرب جورج وسوف المطرب جورج وسوف

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