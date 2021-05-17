بروتكول بين جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الجديدة في التدريب والتعليم الطبى والرعاية الطبية

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بروتوكول تعاون بين الجامعتين فى مجالات التدريب والتعليم الطبى المستمر والرعاية الطبية.







تم التوقيع بحضور الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة والجامعة البريطانية الاسبق رئيس مجلس الأمناء، الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة الأسبق ونائب رئيس مجلس الأمناء.



جامعة المنصورة

يأتى توقيع بروتوكول التعاون انطلاقا من رغبة جامعة المنصورة الجديدة في التعاون مع جامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الامكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنصورة كما يتضمن بروتوكول التعاون تقديم جامعة المنصورة الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة.



بنود التعاون

كما تم توقيع مذكرة تفاهم تشمل بنود التعاون فى تقديم جامعة المنصورة الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة وتشمل خدمات الرعاية الطبية الكشف والعلاج بالعيادات الخارجية، الاقامة المستشفى وما يتصل بها من خدمات، اجراء العمليات الجراحية والقيام بأنواع العلاج الأخرى الازمة، القيام باجراء الفحوصات المعملية وفحوص الأشعة وغيرها من الفحوص التشخيصية الازمة، صرف الأدوية الازمة للمريض، الغسيل الكلوى، ما يتم اضافته على الخدمات الطبية المقدمة باتفاق الطرفين لاحقا.

