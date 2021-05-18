انتظروا أجواء حارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، بعد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، وبعد موجات حارة شهدتها خلال الفترة الماضية، حين ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات أكبر من معدلاتها الطبيعية.





ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا، معتدل جنوبا.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، حتى يوم الأحد 23 مايو 2021، على النحو التالى:





يوم الثلاثاء 18 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 19 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الخميس 20 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الجمعة 21 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم السبت 22 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الأحد 23 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



