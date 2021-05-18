Advertisements

انتظروا أجواء حارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تشهد مصر تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، بعد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، وبعد موجات حارة شهدتها خلال الفترة الماضية، حين ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات أكبر من معدلاتها الطبيعية.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا، معتدل جنوبا.

وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الثلاثاء 18 مايو 2021، حتى يوم الأحد 23 مايو 2021، على النحو التالى:

يوم الثلاثاء 18 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 19 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 20 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الجمعة 21 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم السبت 22 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الأحد 23 مايو 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة خبراء الأرصاد حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار غير متوقع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 8 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد المقبل

من السبت إلى الخميس.. ظواهر جوية يحذر منها خبراء الأرصاد

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

مثير للأتربة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

عودة الأمطار.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله