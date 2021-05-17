بمناسبة ذكرى ميلاده.. محطات مهمة في حياة الزعيم عادل إمام

يعتبر الزعيم عادل إمام من القامات الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي، حيث يمتلك سجلاً حافلاً من الأعمال الفنية التي وضعته على عرش السينما والدراما لسنوات طويلة.





عيد ميلاد عادل إمام





ويحتفل عادل إمام، اليوم الإثنين الموافق الـ17 من مايو 2021 بعيد ميلاده الـ81 قدم خلالها مسيرة فنية كبيرة وطويلة، ليضع نفسه زعيما للكوميديا المصرية والعربية.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المحطات في حياة الزعيم عادل إمام بمناسبة ذكرى ميلاده في السطور التالية:





نشأة عادل إمام





ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في 17 مايو 1940 وانتقل الى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية حصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة.





بداية عادل إمام المسرحية





قدم عادل إمام العديد من العروض الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنه لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي.





انطلاقة عادل إمام





تألق عادل إمام في لون الكوميديا ليقدم عدة مسرحيات هلى رأسها أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ليعترف الجميع بموهبته.





شهرة عادل إمام





وحقق عادل إمام شهرة ونجاحا كبيرا، عقب تقديم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ثم مسرحية شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات.





مسرحيات كبيرة للنجم عادل إمام





وقدم عادل إمام مسرحية الواد سيد الشغال 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.





سجل عادل إمام الفني





ويمتلك الزعيم عادل إمام سجلاً فنيا حافلاً في السينما، حيث شارك الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم "لصوص لكن ظرفاء"عام 1968 ثم فيلم البحث عن فضيحة عام 1973 مع ميرفت أمين وسمير صبرى وتصدر عادل إمام البطولة المطلقة منذ منتصف السبعينيات ويواصل نجاحه إلى الآن.





أعمال عادل إمام الفنية





خاض عادل إمام مسيرة فنية كبيرة حيث قدم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020.



