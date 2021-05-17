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هل يعود رونالدو إلى البرتغال ؟

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:01 م
كريستيانو
كريستيانو
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي أصبح على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن دولوريس أفيرو والدة رونالدو كانت قد قالت إنها ستحاول إقناع نجلها بالعودة إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي لكن وكيل أعماله خورخي مينديز استبعد إمكانية اتخاذ تلك الخطوة.

ونقل الموقع الإيطالي مقطع فيديو يظهر فيه بعض الرجال وهم ينقلون سيارات كريستيانو رونالدو من منزله في تورينو في إيطاليا على شاحنة تتبع شركة شهيرة مقرها في لشبونة.

وأكد الموقع الإيطالي أن وصول هذه السيارات في عام 2018 كان علامة على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس كما أن رؤية السيارات تغادر منزله قد تعني أنه سيرحل. 

وأفاد الموقع الإيطالي بأن رونالدو عاش فترة صعبة في الموسم الحالي برفقة فريقه، حيث أن يوفنتوس مهدد بالفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري قبل جولة من نهاية البطولة.

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يوفنتوس كريستيانو رونالدو البرتغال اخبار الرياضة

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