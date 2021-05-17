Advertisements
الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز
الإثنين 17/مايو/2021 - 06:02 م
محمد أيمن
Advertisements
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الحصول على خدمات واحد من نجوم نادي بيراميدز وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وعلم " الفجر الرياضي " أن الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على ضم أحمد أيمن منصور خاصةً بعد أن أبدى إعجاب شديد بإمكانياته الفنية والبدنية والتي تميزه من أجل اللعب في أكثر من مركز بالملعب.
وشهدت الأيام القليلة الماضية فتح مسؤولي نادي الزمالك مفاوضات مع اللاعب عن طريق أحد الوسطاء لإستطلاع الرأي بخصوص الانتقال للبيت الأبيض.
يُذكر أن أحمد أيمن منصور يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والمدافع ما يجعله من اللاعبين القادرين على حل بعض المشكلات الدفاعية للزمالك.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements