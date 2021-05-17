الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز





يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الحصول على خدمات واحد من نجوم نادي بيراميدز وذلك من أجل تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وعلم " الفجر الرياضي " أن الفرنسي باتريس كارتيرون وافق على ضم أحمد أيمن منصور خاصةً بعد أن أبدى إعجاب شديد بإمكانياته الفنية والبدنية والتي تميزه من أجل اللعب في أكثر من مركز بالملعب.





وشهدت الأيام القليلة الماضية فتح مسؤولي نادي الزمالك مفاوضات مع اللاعب عن طريق أحد الوسطاء لإستطلاع الرأي بخصوص الانتقال للبيت الأبيض.





يُذكر أن أحمد أيمن منصور يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والمدافع ما يجعله من اللاعبين القادرين على حل بعض المشكلات الدفاعية للزمالك.



