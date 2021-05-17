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إعلان قائمة المنتخب الأولمبي أول يونيو

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:10 م
منتخب مصر الاوليمبي
منتخب مصر الاوليمبي
محمد جمال
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حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أول يونيو المقبل موعدا لإعلان قائمة الفريق استعدادا لدخول معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني مع إعلان قائمة اللاعبين برنامج الفريق خلال أجندة يونيو ، ويعكف الجهاز الفني علي متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل إعلان القائمة النهائية التي سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو .

وكانت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أسفرت عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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الاوليمبياد اعلان قائمة منتخب مصر

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