فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

تعادل فريق بورتو السويس مع ضيفه فريق النصر، بهدفين لكل منهما،حيث سجل هدفي بورتو حسين البدري ومحمود بحيري حرشة من ركلة جزاء، ونجح النصر في العود للقاء حيث اضاف ميدو العطار الهدف الاول للنصر في الدقيقة 10 وخطف احمد كالوشا هدف التعادل للنصر في الوقت القاتل.



ليرتفع رصيد بورتو إلى 36 نقطة، بالمركز الاول، ويرتفع رصيد النصر إلى 26 نقطة، بالمركز العاشر.





وفاز فريق بتروجت على فريق زد إف سي بهدفين نظيفين سجلهما اسلام هشام في الدقيقة 5 من الشوط الأول وعبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 85 للشوط الثاني.



وتغلب فريق السكة على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد ناجح في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



وفاز فريق منتخب السويس على فريق المريخ بهدف دون رد سجله محمد كرسبيو في الدقيقة 4 من الشوط الثاني .



تعادل فريق النجوم مع فريق سرس الليان بدون أهداف، وتم تأجيل مباراة الزرقا مع كوكاكولا .



ترتيب المجموعة الثانية



1-بورتو 36 نقطة

2- الترسانة 35 نقطة

3- الداخلية 35 نقطة

4- القناة 34 نقطة

5- منتخب السويس 33 نقطة

6- كوكاكولا 32 نقطة

7- بتروجت 30 نقطة

8- السكة 28 نقطة

9- المريخ 27 نقطة

10- النجوم 26 نقطة

11- النصر 26 نقطة

12- زد إف سي 25 نقطة

13- جمهورية شبين 23 نقطة

14- الزرقا 22 نقطة

15- سرس الليان 20 نقطة

16- طنطا 19 نقطة

وحقق فريق القناة فوزا هاما خارج ملعبه على فريق طنطا بهدفين دون رد سجلها وحيد محسن في الدقيقة 15 من الشوط الأول وعلى شوقى في الدقيقة 30 من الشوط الثاني.