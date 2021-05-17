غياب رباعي الاتحاد السكندرى عن مواجهة المصري





واصل فريق الاتحاد السكندرى تدريباته على ملعبه بفرع سموحه تحت إشراف حسام حسن المدير الفنى للفريق استعداداً للقاء المصرى المقرر له يوم الخميس القادم بالإسكندرية .





وعقد العميد اجتماعا مع اللاعبين قبل التدريب طالبهم بغلق صفحة مباراة الجيش التى أقيمت السبت الماضى بالإسكندرية وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق .





وأصبح من المؤكد غياب 6لاعبين بينهم أربعة من التشكيل الأساسى للفريق وهم الإيفوارى رزاق سيسيه الذى غادر إلى بلاده للعلاج والثلاثى خالد الغندور وعمار حمدى وأحمد نبيل لحصولهم على الإنذار الثالث فى مباراة الجيش بالإضافة إلى كريم الديب ومحمود شعبان المصابات بالرباط الصليبي .





ويسعى الجهاز الفنى لتوظيف 40 لاعبين آخرين للمشاركة بدلا من الثلاثى الموقوف والإيفوارى النصاب وربما يستعين بأحد اللاعبين من فريق الأمل بالنادى الذى تم تكوينه مؤخراً من الناشئين المميزين بالنادى .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 31 نقطة متأخراً بفارق خمس نقاط عن النادى المصرى الذى يحتل المركز الثالث .



