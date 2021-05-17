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الموت يفجع المنتج وليد منصور

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:20 م
مصطفى فكيه
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كشف المنتج وليد منصور، عن وفاة عمته سهير منصور، زوجة المهندس زكي متولي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث كتب "منصور" في منشوره قائلًا: "إِنا لله وإِنا إِليه راجِعون.. انتقلت الي رحمة الله تعالي عمتي سهير منصور، زوجة المهندس زكي متولي، وشقيقه والدي المخرج جمال منصور، وشقيقة الفنان الراحل صلاح منصور، واللواء طيار حمدي شعلان، والمخرج محمد شعلان.. نسألكم الدعاء".



وحرص العديد من الفنانين أصدقائه على تقديم النعي في وفاة عمته، والتي لم يكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، حيث أن وليد منصور، كان تعرض منذ فترة لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله إلى المستشفى وذلك بسبب ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم وآلام حادة بالمعدة والقولون


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