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وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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زارت اليوم الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، منازل أسر الشهداء من الاطقم الطبية وذلك لتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبه الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتقديرا لدور شهداء الجيش الابيض من الاطقم الطبية والعاملين في القطاع الصحي الذين ضحوا بأرواحهم اثناء عملهم وتصديهم لفيروس كورونا المستجد.
يذكر انه جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكريم اسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظه سوهاج وقامت الدكتور كريمة حامد، وكيل وزاره الصحة والسكان بتقديم الهدايا العينية والمادية نيابة عن فخامته لأسر شهداء الجيش الابيض بمنازلهم وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم ولما قدموه من تضحيات مضنية.
وقالت الدكتورة كريمة حامد: أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظه سوهاج يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهه جائحه كورونا ومساعدة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم والحفاظ على صحه وسلامه المواطنين.
وقد أعرب أسر شهداء الاطقم الطبية عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقائمين على مديرية الصحة بسوهاج، متمنين ان يرفع الله الوباء عن مصر والعالم اجمع.
وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور
وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور
وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور
وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور
وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور
وكيل وزارة الصحة تقدم هدايا «السيسي» لأسر شهداء الاطقم الطبية في سوهاج .. صور

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