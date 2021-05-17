دبلوماسي سابق: هناك ارتباط عضوي بين قضية الشعب الفلسطيني والامن القومي المصري

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تولي القضية الفلسطينية اهتماما بالغا، وهناك ارتباط عضوي بين قضية الشعب الفلسطيني، والأمن القومي المصري، وانطلاقا من هذا كانت مصر في مقدمة الدول التي تضطلع بمسئوليتها تجاه فلسطين.

وأشار "هريدي"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" بفضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مظاهر اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية يتغير حسب الظروف الإقليمية والدولية، ولكن جوهر الأمر أن مصر ملتزمة بالقضية الفلسطينية، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي واقع على قطاع غزة، ولكن أهدافه بعيدة المدى.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تدرك تماما أبعاد السياسات الإسرائبلية التوسعية، لافتا إلى أن مصر توالي جهودها من أجل وقف اطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لحل للقضية الفلسطينية.

