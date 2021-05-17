تعيين موالين لتنظيم الإخوان.. ضغوط الميليشيات على الحكومة الليبية

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعيين 4 وكلاء لوزارة الخارجية جدد، لكن كان من بينهم أحد قادة لميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان، ما اعتبره المراقبون بمثابة ترضية للميليشيات ورضوخ لمطالبهم، بعد الضغوط التي مارستها الميليشيات في الفترة الأخيرة، للمطالبة باستقالة وزيرة الخارجية الليبية، بسبب موقفها المعارض لبقاء القوات التركية،فمن هو "القائد الميليشياوي" الذي عينه عبد الحميد الدبيبة؟.

"محمد خليل عيسى" أحد قادة الميليشيات المسلحة، والقائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية ما يعرف بـ"بركان الغضب"، تابع لتنظيم الإخوان في ليبيا، وينحدر من مدينة مصراتة، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

خطوة تعيينه أثارت الشكوك حول قدرة الدبيبة على مواجهة نفوذ الميليشيات المسلحة، التي تريد فرض نفسها على السلطة التنفيذية بدل اتباع أوامرها، والحصول على حصة من المناصب السيادية والأمنية الرفيعة في مؤسسات الدولة، فهل تخضع حكومة الدبيبة لضغوط وممارسات الميليشيات المسلحة؟.