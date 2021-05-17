Advertisements

تعرف على قائمة كرواتيا المشاركة في اليورو

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا اليوم الإثنين عن القائمة التي اختارها لتمثيل الكروات في يورو 2020.

وتعد قائمة منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 الفرصة الأخيرة للجيل الذهبي لتحقيق إنجاز لبلادهم خاصة وأنّ أعمار معظم ركائز المنتخب بدأت تتخطى الثلاثين.

وجاء منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة الصعبة والتي تضم إنكلترا واسكتلندا والتشيك.

وضمت قائمة منتخب كرواتيا كل من لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وإيفان بيرزيتش لاعب إنتر الإيطالي وفيدا مدافع بشيكتاش التركي فيما كان من الطبيعي غياب اسم إيفان راكيتيتش المعتزل دولياً.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ 43 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

02:00 م

فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

06:16 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله