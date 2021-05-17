تعرف على قائمة كرواتيا المشاركة في اليورو

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا اليوم الإثنين عن القائمة التي اختارها لتمثيل الكروات في يورو 2020.





وتعد قائمة منتخب كرواتيا وصيف مونديال 2018 الفرصة الأخيرة للجيل الذهبي لتحقيق إنجاز لبلادهم خاصة وأنّ أعمار معظم ركائز المنتخب بدأت تتخطى الثلاثين.





وجاء منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة الصعبة والتي تضم إنكلترا واسكتلندا والتشيك.





وضمت قائمة منتخب كرواتيا كل من لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وإيفان بيرزيتش لاعب إنتر الإيطالي وفيدا مدافع بشيكتاش التركي فيما كان من الطبيعي غياب اسم إيفان راكيتيتش المعتزل دولياً.



