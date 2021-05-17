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وزير التموين يعلن توريد 2.5 مليون طن قمح و المخزون استراتيجى كافي من السلع

الإثنين 17/مايو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية. 

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضى، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثانى أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من 450 موقع استلام على مستوى الجمهورية. 

كما تطرق مصيلحى إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجى كاف من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم فى استقرار الأسعار، وتفادى أى نقص فى تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا حول العالم. 

وأشار وزير التموين إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة. 

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