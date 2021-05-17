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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 18 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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