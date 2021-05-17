سيراميكا يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الأهلي

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا حقيقة مفاوضات ناديه مع الأهلي لضم عدد من نجومه.





وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن سيراميكا يرغب في ضم صلاح محسن في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال معتز البطاوي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم: "لم أقل أننا نفاوض صلاح محسن لضمه من الأهلي لكنني قلت أنه إذا فرط الأهلي في هذا اللاعب فإننا سنكون أول من يدخل في مفاوضات لضمه".





وتابع: "صلاح محسن لاعب جيد للغاية وأي فريق يتمنى ضمه في الفترة القادمة".





واختتم: "إذا أتيحت فرصة لشراء عقد أحمد ياسر ريان فسيتم ذلك فاللاعب مميز ونحن نريده بكل تأكيد".