الفيوم يهزم طهطا بنصف دستة أهداف في دوري القسم الثاني









فاز الفريق الأول للكرة القدم بنادي محافظة الفيوم، على ضيفه فريق طهطا بنتيجة 6 - 2، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرون من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.



في الشوط الأول استطاع فريق الفيوم يسجل هدفي الأسبقية، حيث نجح أحمد القرموطي وأحمد حسن، في خطف الشوط الأول لصالح الفيوم بثنائية نظيفة، وسط تراجع كبير من جانب طهطا.



بدأ فريق طهطا في العودة للمباراة ونجح في تسجيل هدفين في أول 10 دقائق من عمر الشوط الثاني.



فريق الفيوم استطاع أن يعود للمباراة سريعا وأمطر فويق طهطا ب4 أهداف أخرى عن طريق أنس شندي وأحمد حسن وأدهم حسن لتنتهي المباراة بفوز عريض للفيوم ب6 أهداف مقابل هدفين.



واحرز هدفى طهطا محمد خلف ويوسف عطاي .



وحصل احمد عبد الحكيم مدافع الفيوم على الكارت الاحمر .



الفيوم نجح في رفع رصيده إلى 28 نقطة منتظرا مباريات الغد.