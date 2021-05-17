Advertisements

تفاصيل اجتماع لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

ترأس المستشار وزير العدل وفد جمهورية مصر العربية في الدورة رقم 30 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتم انعقادها حاليًا بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور بعض السادة وزراء العدل ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنهم وزيرة العدل النمساوية، والإيطالية، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد تناول المستشار وزير العدل في كلمته خلال الجلسة العامة الإنجازات التي حققتها مصر بشأن إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة المنظومة القضائية، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطنين والسعي إلي تحسينها، بما يعزز حقوق الإنسان وتخفيض معدلات ارتكاب الجريمة، واختتم سيادته الكلمة بتأكيد مصر على انضمامها لبيان المجموعتين العربية والأفريقية في دعم الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطيني ووقف العنف، كما أكد أن الصراع الحالي لم ينشأ من فراغ وإنما على خلفية السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذا محاولات التهجير القسري للسكان الفلسطينيين عن ديارهم،

وأشار إلى أن من بين أسباب هذا الاحتقان هو التوقف التام لعملية السلام، وغياب أفق تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، بل وتبني إجراءات تطمس فرص تحقيق هذا الحل.

أخبار تهمك

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ ساعة و 10 دقيقة

فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ 39 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يصدم كهربا بهذا القرار الناري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يقرر الاستغناء عن مهاجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

05:45 م

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

02:00 م

فوز القناة وبتروجت والسويس وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

06:16 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله