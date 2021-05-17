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رامي إمام يحتفل بعيد ميلاد والده على طريقته الخاصة.. "فيديو

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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احتفل المخرج رامى إمام نجل الفنان عادل إمام بعيد ميلاد والده الـ 81 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال نشر مقطع فيديو يجمع عددا من مشاهد أفلامه.



وعلق رامى على الفيديو الذى كتب فيه عام الزعيم عادل إمام الـ 81 قائلا: “عيد ميلاد أبويا الزعيم عادل إمام نجاح ومشوار طويل وحافل”.



ويصادف اليوم عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث يتم اليوم عامه الـ81 إذ ولد عام 1940، ليصبح صاحب المقعد الأول بين نجوم الشاشة التليفزيونية والسينمائية على مستوى مصر والوطن العربي، حيث تعددت أعماله وتنوعت خلال مشواره الفني الطويل الذي بدأ منذ عام 1960 وحتى الآن.




واستطاع عادل إمام خلال مسيرة فنية طويلة أن يحقق شعبية واسعة جعلته يتربّع على عرش نجوم الفن، وبخاصة أنه استطاع أن يحافظ على مكانته على مدار الخمسين سنة الماضية، ولم يستطع أحد الوصول إلى ما حققه الزعيم خلال مشواره الفنى.




وشارك الزعيم عادل إمام ابنه محمد إمام بمسلسلين فقط خلال مسيرتهما الفنية، حيث تشاركا بمسلسل "فرقة ناجي عطالله"، ومسلسل "صاحبة السعادة"، حيث أظهر الجمهور إعجابهم الشديد بمشاركة الزعيم وابنه بعمل واحد متميز حصد عدد كبير من المشاهدا.

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