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فوز السكة الحديد على جمهورية شبين في القسم الثاني

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور فوز مهم على مضيفه فريق جمهورية شبين بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين للمجموعة الثانية.

دخل جمعه مشهور المدير الفني للفريق السكة بتشكيل يضم إبراهيم شعللها،محمد رمزى،محمود أكمل، أسامة صبحى، المتولى محمود،عبد العليم السيد، حمودي شتا ، أمير حجازي ،سايكو،محمد أحمد ريعو، محمد العربي.

وتواجد في البدلاء اسلام سليمان، اسلام صلاح سولارى،عمرو عزت،محمد ناجح، أحمد محمد بلحه، أحمد ربيع،احمد سيد النحاس، محمد فكري .

بينما ضم جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان كلا من أحمد شوقي، مصطفى هانى، محمد أبو طالب، محمد عزت، محمود شعلان،محمد الدماطي، احمد الشرقاوي ،ايمن سعد، طلبه محمد ،اكرم عبد ربه ،مصطفى صلاح بلية .

وتواجد في البدلاء أحمد المحرات، محمود المغربي، محمود حميد، مصطفى شلبى، صلاح فتحي ، وحيد يسري ، يسرى ربيع، أحمد أبو العلا، حسين غنيم .

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف وتمكن محمد ناجح البديل من تسجيل هدف السكة في الدقيقة 35 من الشوط الثاني من عرضية اسلام صلاح .

وبذلك النتيجة يرتفع رصيد السكة الحديد إلى النقطة 28 محتلا المركز الثامن ويتجمد رصيد جمهورية شبين عند النقطة 23 محتلا المركز الثالث عشر.

وادار اللقاء الحكم حسين الكريمى حكم ساحة، عاونه محمد الرماوى مساعد أول ومحمد السيد مساعد ثانى وعماد عويس حكم رابع وأشرف حافظ مراقب مسابقات.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو36 نقطة
2- الترسانة 35 نقطة
3- الداخلية 35 نقطة
4- القناة 34 نقطة
5- منتخب السويس 33 نقطة
6- كوكاكولا 32 نقطة
7- بتروجت 30 نقطة
8- السكة 28 نقطة
9- المريخ 27 نقطة
10- النصر 26 نقطة
11- النجوم 25 نقطة
12- زد إف سي 25 نقطة
13- جمهورية شبين 23 نقطة
14- الزرقا 22 نقطة
15- سرس الليان 20 نقطة
16- طنطا 19 نقطة

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