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مي سليم تهنئ عادل امام بمناسبة عيد ميلاده .. صورة

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة مي سليم، على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديويهات الشهير "إنستجرام".



حيث كتبت مي سليم، على الصورة التي نشرتها تعليقا قائلة:" "happy birthday".



ويصادف اليوم عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حيث يتم اليوم عامه الـ81 إذ ولد عام 1940، ليصبح صاحب المقعد الأول بين نجوم الشاشة التليفزيونية والسينمائية على مستوى مصر والوطن العربي، حيث تعددت أعماله وتنوعت خلال مشواره الفني الطويل الذي بدأ منذ عام 1960 وحتى الآن.




واستطاع عادل إمام خلال مسيرة فنية طويلة أن يحقق شعبية واسعة جعلته يتربّع على عرش نجوم الفن، وبخاصة أنه استطاع أن يحافظ على مكانته على مدار الخمسين سنة الماضية، ولم يستطع أحد الوصول إلى ما حققه الزعيم خلال مشواره الفنى.




وشارك الزعيم عادل إمام ابنه محمد إمام بمسلسلين فقط خلال مسيرتهما الفنية، حيث تشاركا بمسلسل "فرقة ناجي عطالله"، ومسلسل "صاحبة السعادة"، حيث أظهر الجمهور إعجابهم الشديد بمشاركة الزعيم وابنه بعمل واحد متميز حصد عدد كبير من المشاهدا

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