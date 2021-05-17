الجيش الجزائري يتوعد تنظيم الإخوان (فيديو)

يواصل الجيش الجزائري حربه ضد الإرهاب والتطرف، مصعدا بشكل غير مسبوق لهجته ضد الحركات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المتمثل في حركة "رشاد"، بالإضافة إلى حركة "الماك" الانفصالية وكل الأطراف التي تقف وراءهما.

وللمرة الأولى وصف الجيش الحركتين بـ"التنظيمين الإرهابيين"، في تأكيد على تعامل الجزائر رسميا مع الحركتين على أنهما إرهابيتان، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

العدد الأخير من مجلة "الجيش" حذر مدبري النزاعات، وكشف محاولة تنظيم الإخوان غدغة مشاعر الجزائريين باستعمال الدين، ومتاجرة حركة "الماك" الانفصالية بـ"التنوع الثقافي"، مؤكدا أنها لا تمثل القبائل، كاشفا أن "التنظيمين الإرهابيين" تحالفا مع أعداء الجزائر لضرب أمنها واستقرارها، عن طريق تجنيد المرتزقة وإعدادهم لعمليات إرهابية داخل التراب الوطني.

فهل ينجح الجيش الجزائري في محاربة التطرف والإرهاب؟.