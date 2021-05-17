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محافظ بورسعيد يشيد بإنتاج المحاصيل الزراعية بجنوب وشرق المحافظة

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين اجتماعا لمتابعة الموقف في الإنتاج الزراعي بالمحافظة وذلك بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ومسئولي منطقة سهل الطينة،

حيث اطلع المحافظ علي اخر المستجدات في حصاد القمح والذي يشهد هذا العام زيادة المساحة المنزرعة عن الاعوام السابقة

واشاد المحافظ بجهود المزارعين الذين نجحوا في تحويل الاراضي بجنوب وشرق المحافظة الي اراضي تنتج اجود وافضل المحاصيل الزراعية وبانتاجية عالية

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد 15 ألف و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن ٥٥٠٠ طن.

مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجرى اتباعها بالحقل، خاصة ارتداء المزارعين والعمال للأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات التي تنتهجها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

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