فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره













حيث كشفت فتاة تدعى منة فايد، كانت تعمل متدربة مع المخرج محمد سامي بأحد المسلسلات، عن تحرشه بالفنانة نجلاء بدر، أثناء تصوير مسلسل "حكاية حياة" للنجمة غادة عبد الرازق.













وكتبت "فايد" في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "محمد سامى نزلت معاه اول تدريب في حياتى عن طريق اشرف زكى في مسلسل حكاية حياة ومتحملتش اوردرين ومشيت كان بيستمتع بإهانة الناس اللى تحته في موقف مثلا كنا بنصور في شركة المفروض ده مكتب احمد زاهر وكنت انا وهو والمساعد الأول في المكتب وانا وقتها كنت بعانى من قصور كلوى فكان لازم اشرب ميه فكنت بشيل ازازة مية لتر ونص عشان على طول يبقى بشرب ميه طلب ميه وانا الميه اللى كانت معايا متبرشمه".













وتابعت: "عرضتها عليه قالى لا دى كبيرة اوى انا هطلب ازازة صغيرة المهم سألنى انتى مين اللى ماسك الورشه بتاعتك بقوله الاستاذ على بدرخان لاقيته رادد حمار انا وشي احمر ضحك وقال للمساعد الاول شوفت وشها احمر ازاى رديت عليه قولت له مين حمار رد قال على بدرخان طلعت برة عدى من قدامى وقالى على بدرخان حمار ودخل اوضته عشان يبتدى الاوردر.. وفي نفس الاوردر اتحرش بنجلاء بدر في اوضته ولما اتخضت قالها ايه متلمستيش قبل كده ؟!! انا جالى ذهول ان ممكن واحدة تتحمل ده ؟؟".













وأضافت: " في اوردر تانى كان فيه نهى العمروسي وفراس سعيد الشمس خلاص بتروح والبريك قرب وهو عاوز يخلص المشهد نهى العمروسي داخله المفروض بشنط شنطة ايدها وهى نسيت او حاجة فهو عاوز ياخد المشهد بسرعه فالاسكربت بسرعة بيحط الشنط جنبها وهو بيصرخ الشنط قام شاتم".









أردفت: " نهى ارتبكت وقالت محدش قالى الاسكربت قالها معلش بعد ما خلص المشهد قال Cut وتف في نفس الاوردر في مشهد لاحمد زاهر داخل على نجلاء بدر المفروض انه ماسكها بتخونه مع فراس فبيضرب فراس وبيسحله وبيمسك المسدس ،، قعد يتريق على فراس يقول لزاهر حط له المسدس في بقه لامؤاخذه في بقه والمساعدين اللى حواليه طبعا لازم يضحكوا".













وأختتمت كلامها: "ده مش مخرج ولا فنان ولا اى حاجه الرجل ده بيعتمد على فلوسه وعلى علاقاته مافيش فنان والفن يعنى وعى واحترام وثقافه يتعامل مع ممثلينه والناس اللى بتساعده بالطريقة وتعمد الاهانة بالشكل ده".







يذكر أن قررت الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية وقف التعامل معه، بعد مسلسله الأخير "نسل الأغراب" الذي خاض به السباق الرمضاني 2021.



انتشرت الفترة الاخيرة عدد كبير من الجمهور يحكي مواقف حدثت بينهم وبين المخرج محمد سامي بعدما أصدرت شركة سنيرجي بيان تفيد بوقف بالغاء التعاون معه.