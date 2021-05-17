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كاتبة فرنسية: مصر صمام أمان آمن أوروبا.. وأفريقيا تحتاج للمساعدة

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الفرنسية، إن القضايا الإفريقية محور أساسي في المباحثات المصرية الفرنسية خلال زيارة الرئيس السيسي.

وأضافت بدوي، خلال برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إفريقيا تحتاج للمساعدات وأزمة كورونا أبرز تلك المشكلات ويجب تحرك المجتمع الغربي لحل تلك الأزمات ووضع حلول لها.

وأوضحت أن مصر دائما ما تردد إن تنمية افريقيا أحد السبل العملية والفعالة، للحد من الهجرة وتصدير الجماعات المسلحة إلى الخارج، وهو ما يعد صمام أمان للجميع، واليوم تتلاقى الرؤى بين الجانبين المصري والفرنسي، مشيرة إلى أن هناك اتفاق جماعي حول التحرك لمعالجة المشكلات التى تفجرت بسبب كورونا والتصدي لملف الهجرة الشرعية والارهاب.

وأشارت إلى أن الرؤى بين مصر وفرنسا شبه متوافقة، والذي يصل إلى درجة التطابق، في كافة الملفات، والاعلام الفرنسي يرى ان هذا التطابق جسد بخطوات عملية وفعالة على ارض الواقع وبنجاح كبير، وأن مصر تعد صمام الأمان لأمن أوروبا وفرنسا.

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