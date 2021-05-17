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تعرف على القضايا التي تلاقت فيها وجهات النظر المصرية والفرنسية

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير يرصد جانب من طبيعة العلاقات بين مصر وفرنسا، حيث تلاقت وجهات النظر المصرية والفرنسية حول عدد من القضايا.
وأوضح التقرير، أن مصر وفرنسا اتفقا على خلق تعبئة دولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
ودعت الدولتان إلى استئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967.
واتفقت القاهرة وباريس على دعم برنامج السلطات العراقية الذي يهدف إلى وحدة الدولة العراقية.
واتفقت الدولتان على التطبيق الكامل لإعلان جينيف المؤرخ في 30 يونيو 2012 من أجل الانتقال السياسي لحل الازمة السورية.
وأوضح التقرير، أن مصر وفرنسا اتفقا على تعزيز التعاون بينهما لتحقيق السلام والامن في منطقتي الساحل والصحراء.

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