مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمارس حرب إبادة وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين

كشف الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني، مستجدات الأحداث في فلسطين، قائلًا: "هذه جولة جديدة من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".



وأكد "الهباش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل تمارس حرب إبادة وتطهير عرقي ضد الفلسطينيين.



وأشار إلى أن هناك عدوان مستمر وحرب ممنهجة ضد فلسطين لتركيع الشعب الفلسطيني، موضحًا أن العدوان على غزة يستهدف التعتيم على القضية الأساسية وهي القدس.

