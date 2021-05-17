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وائل كفوري يطرح أغنية تتر مسلسل "داون تاون" (فيديو)

الإثنين 17/مايو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح النجم وائل كفورى أحدث أغنياته "كلنا مننجر"، تتر المسلسل اللبناني "داون تاون" ومن المقرر عرضه ابتداء من 27 مايو على إحدى المنصات بعد أن تم تأجيله في رمضان لظروف البلاد والحجر الصحي.




الأغنية من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.



وتقول كلمات الأغنية: كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري.. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور، بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق.

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وائل اكفوري

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