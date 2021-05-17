عبد المنعم سعيد: قوة الفصائل الفلسطينية الصاروخية تطورت فى رابع حروب غزة

قالت عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الحرب التي تشهدها مدن فلسطينية هي الرابعة من نوعها حيث سبقها حروب في 2008 و2010 و2014، وكانت تمتد لمدة أسبوع تقريبا، ثم يتم التدخل لوقف إطلاق النار.



وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرب الحالية بين فلسطين وحيش الاحتلال شهدت تنامي القدرة الصاروخية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن فلسطين شعبها شقيق وصديق ولا يمكن أن نتركه للعنف، مؤكدا أن الجهد المصري جزء من المواجهة في الحروب الـ 3 السابقة، حيث تقوم بشحن القوى الدولية من أجل التدخل والضغط على إسرائيل لوقف العنف.



وأشار إلى أن عدد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية وصلت لـ 3.1 ألف صاروخ منذ بدء المواجهة، مشيرا إلى ان عدد الصواريخ بدأ يقل عما كان في بداية المواجهة.



ومن ناحية أخرى، قال إن العلاقات بين مصر وفرنسا خاصة، مؤكدا أن العلاقات كانت قوية في عهد رؤساء فرنسا السابقين ولكنها أخذت منحنى أقوى في العهد الحالي وشهدت نقلة نوعية.