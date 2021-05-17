مانشيني يثير الجدل بسبب مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أثار الجدل في الساعات الماضية بعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي .





وأشار موقع توتو ميركاتو الإيطالي إلى أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط إنتر ميلان قام عقب المباراة بنشر صورة له أثناء المباراة، وعلق عليها قائلًا "مباراة فضيحة".





وأفاد الموقع الإيطالي بأن مانشيني قام بوضع علامة الإعجاب على ما نشره بروزوفيتش في تأييد للنجم الكرواتي بأن المباراة شهدت العديد من الكوارث التحكيمية قبل أن يقوم مانشيني بإزالة ما قام به.





وأوضح الموقع الإيطالي أن المباراة شهدت الكثير من الحالات المثيرة للجدل بعد أن قام الحكم باحتساب 3 ركلات جزاء من بينها ركلة جزاء مثيرة فاز بها يوفنتوس كما قام بطرد لاعبين من الفريقين.





ولفت الموقع الإيطالي أن يوفنتوس فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليبقي على آماله حاضرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس حاليًا برصيد 75 نقطة.





ونوه الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يحتاج للفوز على بولونيا في المباراة الأخيرة بالبطولة مع تعثر ميلان أو نابولي لضمان التأهل الأوروبي رسميًا.



